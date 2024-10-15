Гладков: украинские военные разбросали мины «Лепесток» под Белгородом

Военные Вооруженных сил Украины заминировали дорогу в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате был подорван один из автомобилей в Белгородском районе. При этом боевики использовали запрещенные мины «Лепесток».
«В районе села Красный Октябрь легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — сообщил глава региона.
Сразу после происшествия на место выехали сотрудники экстренных служб. Они приняли меры по перекрытию участка дороги, чтобы обезопасить местных жителей.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали село Отрадное. В результате погиб один из мирных жителей.