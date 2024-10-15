Что произошло в Иркутске в ночь на 15 октября 2024: последние новости

Девять человек погибли и 75 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.
Водители находились за рулем без прав, в состоянии алкогольного опьянения, не уступали дорогу пешеходам и совершали многие другие нарушения. В общей сложности зафиксировали 63 аварии.
«Вы будете прокляты за это!»: пьяный водитель иномарки угрожал инспекторам черной магией в Иркутской области.
Мужчина отказывался признавать нарушение, не рассказывал, где живет, угрожал. На него составили административные протоколы, теперь ему грозит штраф и лишение прав.
У строительной люльки на высоте седьмого этажа сорвало тросы в Иркутске.
В это время там находилось трое рабочих. К счастью, никто не пострадал, спасатели подоспели вовремя.