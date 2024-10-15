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Соловьев: дело Косенко послужит профилактикой нарушения законов блогерами

По мнению юриста, ситуация, в которой оказался российский блогер, абсолютно заслужена.

Источник: Аргументы и факты

Дело бросившего в сугроб младенца блогера Сергея Косенко, как считает заслуженный юрист России Иван Соловьев, послужит мощным профилактическим стимулом для его коллег. В беседе с aif.ru эксперт подчеркнул недопустимость ситуации, когда для монетизации блогов, роста просмотров нарушают законы и подвергают угрозе жизнь и здоровье детей.

«В этой ситуации государство со всей строгостью показывает свою позицию к тем людям, которые ставят под угрозу жизнь малолетних детей в целях монетизации своего бизнеса, себя, продвижения и тому подобного», — поделился мнением Соловьев.

Юрист обратил внимание на необходимость профилактики подобных правонарушений. По мнению эксперта, пример с возбужденным в отношении Косенко уголовным делом продемонстрирует его коллегам строгость государства по отношению к таким деяниям заставит задуматься о том, что нужно выбирать иные методы монетизации себя, привлечения внимания к блогу и увеличения просмотров.

Как отметил юрист, это уголовное дело может стать прецедентом. До сих пор в России не было случаев достаточно жесткого наказания тем, кто использует детей для собственного пиара, для монетизации своего сайта, для увеличения просмотров. Также Соловьев объяснил, что с передачей России Косенко, который сейчас находится за пределами РФ, скорее всего, не должно возникнуть трудностей.