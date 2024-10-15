Соловьев: дело Косенко послужит профилактикой нарушения законов блогерами

Как отметил юрист, это уголовное дело может стать прецедентом. До сих пор в России не было случаев достаточно жесткого наказания тем, кто использует детей для собственного пиара, для монетизации своего сайта, для увеличения просмотров. Также Соловьев объяснил, что с передачей России Косенко, который сейчас находится за пределами РФ, скорее всего, не должно возникнуть трудностей.