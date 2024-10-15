Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» погиб в Мали

Приходько, пишет канал, принял решение о незамедлительном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее. Его действия помогли успешно нанести огневой удар «по скоплению исламистов» с использованием артиллерийских и авиационных средств поражения.
«Несмотря на непрекращающийся огонь противника, “Майкл” действовал хладнокровно и профессионально, лично уничтожил восемь боевиков. К сожалению, полученные им в ходе боя ранения оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
Приходько будет награжден звездой героя ЧВК «Вагнер», добавили в «Разгрузке Вагнера».
Бойцы «Вагнера» появились в Мали в 2021 году для помощи малийским правительственным войскам в борьбе с исламистскими группировками.