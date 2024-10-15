Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» погиб в Мали

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным «Майкл» погиб в Мали. Об этом заявил связанный с ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Он погиб 2 октября во время выполнения боевого задания. В этот день маневренная группа отряда столкнулась «с превосходящими силами террористов».