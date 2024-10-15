В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Сейчас мужчина находится на спасшем его рыболовецком судне, он будет доставлен в Магадан.