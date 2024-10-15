СЦКК: 488 детей пострадали от украинских атак в ДНР за два года

Минимум 488 детей пострадали в результате действий украинских войск на территории ДНР с февраля 2022 года. Такую информацию озвучили в Telegram-канале сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Смерть настигла 5096 мирных жителей. Среди них 152 несовершеннолетних гражданина.
«Ранения различной степени тяжести получили 7184 гражданских лиц, в том числе 488 детей», — указано в сообщении.
Также появилась информация о подрывах жителей на противопехотных минах «Лепесток». Зафиксировано 167 случаев, три человека в ходе данных инцидентов погибли.
ДНР была атакована с помощью 197 368 боеприпасов различного калибра. Тяжелое вооружение применялось 39 049 раз. Огонь со стороны Вооруженных сил Украины велся 40 097 раз.
Повреждения получили 2582 автомобилей и 4005 объектов гражданской инфраструктуры. При обстрелах пострадали 15 506 домов.
Ранее сообщалось, что мужчина и его дочь погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку «Сокол» в Донецке. При ударе также пострадала жена погибшего и его 11-летний сын. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.