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Рыбаки обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море.

Мужчина смог выжить после дрейфования на катамаране №Байкат 470" в Охотском море. Подробности озвучили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Лодка отправилась в плавание два месяца назад, в начале августа. Рыбаки случайно обнаружили ее с одним человеком на бору.

Два пассажира погибли — 49-летний мужчина и его 15-летний сын. В живых остался 46-летний брат одного из погибших. Он находится в шоковом состоянии.

Сейчас специалисты оказывают ему медицинскую помощь. Рыболовецкое судно с выжившим на борту идет в Магадан.

Мужчина рассказал, что в один из моментов у лодки сломался мотор. Водное судно стало неуправляемым.

Ранее в Геленджике было обнаружено тело мужчины. Он пропал во время рыбалки в море на сапборде.