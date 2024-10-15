Рыбаки обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Мужчина смог выжить после дрейфования на катамаране №Байкат 470" в Охотском море. Подробности озвучили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Лодка отправилась в плавание два месяца назад, в начале августа. Рыбаки случайно обнаружили ее с одним человеком на бору.
Два пассажира погибли — 49-летний мужчина и его 15-летний сын. В живых остался 46-летний брат одного из погибших. Он находится в шоковом состоянии.
Сейчас специалисты оказывают ему медицинскую помощь. Рыболовецкое судно с выжившим на борту идет в Магадан.
Мужчина рассказал, что в один из моментов у лодки сломался мотор. Водное судно стало неуправляемым.
Ранее в Геленджике было обнаружено тело мужчины. Он пропал во время рыбалки в море на сапборде.