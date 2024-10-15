«Удивительная красота!»: самая яркая комета пролетела над Иркутской областью

Жители Иркутской области увидели самую яркую комету последних десятилетий. Зрелище по-настоящему впечатляющее!
— Вот это красота!
— Надеюсь, что я увижу еще раз что-то подобное… — пишут в социальных сетях.
Фотографиями пролетающей кометы С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS (прим. ред. — официальное название) поделились жители Усолья-Сибирского и Иркутска. Небо окрасилось в различные оттенки, а «хвост» отчетливо виден даже невооруженным взглядом.
К счастью, наблюдения продлятся в Иркутске и регионе всю неделю! После гостью можно будет увидеть только с помощью специальной техники, например, с биноклем или телескопом. Важно, что комету удастся разглядеть только при условии ясного неба.
— Приглашаем всех желающих 15 октября наблюдать эту хвостатую красавицу! Встречаемся на пешеходном мостике, который ведёт от Музыкального театра в 130-й квартал в 19:00, и наблюдаем, пока не скроется из виду, — делятся в Иркутском планетарии.
Сейчас небесное тело удаляется от Солнца, а значит, что больше не вернется. Поэтому для жителей города это единственная возможность насладиться уникальным зрелищем.