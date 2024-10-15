В Минусинске директора фирмы подозревают в мошенничестве на 770 тыс. рублей

Следствие считает, что в 2020 году между МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района и ООО «МостДорИзыскания» был заключен контракт по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в Минусинском районе. Стоимость контракта была более 770 тысяч рублей.