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В Минусинске директора фирмы подозревают в мошенничестве на 770 тыс. рублей

Он не выполнил задание в рамках контракта по разработке комплексной схемы движения.

Источник: Следственный комитет РФ

В Минусинске директора компании подозревают в мошенничестве на 770 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие считает, что в 2020 году между МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района и ООО «МостДорИзыскания» был заключен контракт по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в Минусинском районе. Стоимость контракта была более 770 тысяч рублей.

Подозреваемый изготовил схему, не отвечающую техническому заданию, внеся в документ ложные сведения. Контракт был оплачен. Муниципалитету причинен ущерб на 770 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК МО МВД России «Минусинский».

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за взятку арестовали чиновника и предпринимателя. Бизнесмен арендовал участок для высадки деревбев, но в итоге организовал там коммерческую свалку.