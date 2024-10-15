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Авто всмятку: в Приморье водитель минивэна остался жив после столкновения с грузовиком

В Надеждинском районе водитель минивэна пострадал в ДТП с грузовым авто.

Источник: ГУ МВД

ДТП с участием большегруза произошло в районе 693 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь.

По предварительной информации УМВД России по Приморью, водитель автомобиля Nissan Presage двигался со стороны Уссурийска в сторону Владивостока и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым авто.

В полиции сообщили, что водитель минивэна в результате аварии получил травмы. Его автомобиль, судя по фото с места аварии, практически полностью уничтожен.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее Комсомолка писала о ДТП в Находке, произошедшем в результате выезда на встречную полосу одного из водителей. Виновник отказался пройти проверку на алкоголь.