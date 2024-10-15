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Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

«Обвиняемый Мунтян П. А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — сказано в документах.

Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.

В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.

Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России.

Mr. Freeman — один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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