Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

«Обвиняемый Мунтян П. А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — сказано в документах.
Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России.
Mr. Freeman — один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.