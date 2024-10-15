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«Хезболла» нанесла удары по израильским военнослужащим

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» нанесло ракетные удары по израильским военнослужащим в Ливане и на севере Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.

Источник: Reuters

«Хезболлах наносит ракетные удары по израильским целям в Ливане и на севере Израиля», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, целью движения были израильские войска.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.