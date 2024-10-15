Преступление 14-летней давности раскрыли в Иркутске

В апреле 2010 года мужчина и женщина уехали из села Хомутово на своей машине и пропали. Найти их не удалось. Возбуждённое по факту пропажи двух людей уголовное дело было приостановлено. Следствие возобновили 4 октября 2024 года. На водном карьере вблизи Хомутово был обнаружен автомобиль, затопленный в 25 метрах от берега. Внутри нашли останки пропавших.
Подозреваемым по делу об убийстве стал супруг женщины. 28 апреля 2010 года он распивал спиртное в компании друга, своей жены и её знакомого. Потом они уехали на машине этого знакомого. Из ревности он вместе с другом избил жену и её знакомого. От полученных травм потерпевшие умерли на месте. После этого нападавшие поместили тела в машину и столкнули её в карьер.
Мужа потерпевшей задержали и поместили под стражу. Установлено, что его подельник умер в мае 2024 года. Ведётся следствие.