Преступление 14-летней давности раскрыли в Иркутске

Подозреваемым по делу об убийстве стал супруг женщины. 28 апреля 2010 года он распивал спиртное в компании друга, своей жены и её знакомого. Потом они уехали на машине этого знакомого. Из ревности он вместе с другом избил жену и её знакомого. От полученных травм потерпевшие умерли на месте. После этого нападавшие поместили тела в машину и столкнули её в карьер.