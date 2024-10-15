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Жителя Кунгура обвиняют в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов

В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело.

Источник: УФСБ по Пермкому краю

В Пермском крае сотрудники УФСБ задержали жителя Кунгура, причастного к незаконному изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в период с 2023 по 2024 год мужчина незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов.

В отношении жителя Кунгура полицейские возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемого.