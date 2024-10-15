Жителя Кунгура обвиняют в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов

В Пермском крае сотрудники УФСБ задержали жителя Кунгура, причастного к незаконному изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в период с 2023 по 2024 год мужчина незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов.
В отношении жителя Кунгура полицейские возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемого.