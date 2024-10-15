Более пяти миллионов отдала мошенникам хабаровчанка

Пять миллионов 300 тысяч рублей перевела 77-летняя хабаровчанка мошенникам. Ей позвонил мнимый сотрудник полиции и проинформировал, что деньги с её счёта пытаются снять по доверенности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поверив настойчивым рекомендациям «полицейского» о том, что нужно сделать, чтобы не потерять деньги, женщина поехала в банк. Она сняла более пяти миллионов и перевела их на «безопасный счет».
Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.