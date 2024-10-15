Спустя 14 лет раскрыта тайна пропажи мужчины и женщины под Иркутском. В расправе подозревают ее мужа

Сейчас версия следствия состоит в том, что вечером 28 апреля 2010 года подозреваемый уехал вместе со своей супругой и ее знакомым из дома на берег карьера. Он приревновал жену, поле чего вместе с подельником жестоко избил мужчину и женщину, наносил удары ногами, руками, металлической арматурой.