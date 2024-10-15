Спустя 14 лет раскрыта тайна пропажи мужчины и женщины под Иркутском. В расправе подозревают ее мужа

Исчезли 14 лет назад … В далеком 2010 году правоохранители завели уголовное дело. Мужчина и женщина пропали. По версии следствия, они вдвоем уехали на машине из села Хомутово.
Никто не знал, что с ними случилось. Волонтеры и полиция неустанно вели поиски, однако все безрезультатно. Завели уголовное дело, но спустя некоторое время приостановили, так как не смогли установить людей, совершивших преступление.
И вот спустя 14 лет расследование возобновили. Сейчас следователи и криминалисты активно работают с делами прошлых лет, поэтому ранее заведенные уголовные дела вновь рассматривают и тщательно изучают.
— Следствие возобновили 4 октября 2024. Осмотрели дно акватории водного карьера вблизи села Хомутова. На расстояние около 25 метров от береговой линии на глубине более четырех метров нашли затопленный автомобиль с останками потерпевших, — рассказывают в СУ СКР по Иркутской области.
А позже нашли и подозреваемого. Им оказался … муж погибшей, которого задержали в Республике Бурятия.
Сейчас версия следствия состоит в том, что вечером 28 апреля 2010 года подозреваемый уехал вместе со своей супругой и ее знакомым из дома на берег карьера. Он приревновал жену, поле чего вместе с подельником жестоко избил мужчину и женщину, наносил удары ногами, руками, металлической арматурой.
Супруга и ее знакомый скончались прямо на месте, не вынесли силы ударов. Чтобы скрыть преступление, тела потерпевших перенесли в машину и столкнули в водный карьер.
Сейчас мужу погибшей женщины предъявили обвинение и заключили под стражу. Известно, что его подельник скончался в мае 2024.