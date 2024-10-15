Пропавшего три месяца назад в Охотском море туриста отправят в Магадан

Мужчина, найденный у берегов Камчатки после исчезновения в Охотском море, находится в тяжелом состоянии. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, его сейчас везут в Магадан, где ему окажут медицинскую помощь. Его доставят туда к вечеру.
Напомним, что это один из трех туристов, которые плыли на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Двое взрослых мужчин и пятнадцатилетний сын одного из них выдвинулись на маршрут 9 августа. После с ними пропала связь.
Судно удалось обнаружить только 14 октября около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Подросток и один из взрослых погибли. Выжил 46-летний Михаил Пичугин.
Как рассказала «АиФ-Дальинформ» представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Елена Красноярова, к трагедии привело то, что у лодки заглох мотор. Судно сталось не на ходу и дрейфовало в море.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования контролируют прокуроры.