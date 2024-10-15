Пропавшего три месяца назад в Охотском море туриста отправят в Магадан

Напомним, что это один из трех туристов, которые плыли на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Двое взрослых мужчин и пятнадцатилетний сын одного из них выдвинулись на маршрут 9 августа. После с ними пропала связь.