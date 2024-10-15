В Омске разыскивают водителя, который сбил школьницу и скрылся

Водитель отечественного авто с места ДТП скрылся, бросив машину.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома № 33. Неизвестный допустил наезд на школьницу, которая двигалась по краю проезжей части. В результате девочку госпитализировали.
«Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79−35−04 либо 102», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Ранее мы писали про 16-летнего подростка, который сбил во дворе дома 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.