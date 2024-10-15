МЧС опубликовало видео пожара на складе в Иркутской области

МЧС опубликовало видео тушения крупного пожара, который произошёл на складе в Ангарске 15 октября. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Загорелась кровля здания на площади 1 050 квадратных метров. Пожар уже потушили. Пострадавших нет», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.
Напомним, что пожар произошёл в микрорайоне Майск на улице Тельмана на складе готовой продукции. Из-за чего произошёл пожар пока неизвестно. Причину произошедшего выясняют дознаватели МЧС.
Сотрудники прокуратуры контролируют установление обстоятельств пожара, также ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали дознаватели по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Ранее крупный пожар произошёл в Братске на складе с продукцией. Языки пламени охватили помещение на площади 6 тысяч квадратных метров.