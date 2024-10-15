Не только сердце украл возлюбленный с сайта знакомств у хабаровчанки

Женщина рассказала, что исчезли её золотая цепочка с крестом и пять тысяч рублей. Потерпевшая отметила, что указанное имущество находилось в её квартире, доступ к которой имели только она и её новый знакомый, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Общая сумма ущерба составила 155 тысяч рублей.