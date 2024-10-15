Не только сердце украл возлюбленный с сайта знакомств у хабаровчанки

В Хабаровском крае жительница села Тополево обратилась в дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району с заявлением о пропаже ценного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина рассказала, что исчезли её золотая цепочка с крестом и пять тысяч рублей. Потерпевшая отметила, что указанное имущество находилось в её квартире, доступ к которой имели только она и её новый знакомый, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Общая сумма ущерба составила 155 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и задержали 37-летнего хабаровчанина, который часто посещал квартиру своей знакомой. По предварительным данным, мужчина в один из визитов тайно присвоил запасные ключи от квартиры. Он признался в краже, объяснив свои действия необходимостью погасить долги.
Злоумышленник сдал ювелирные изделия в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.
Следственным отделом ОМВД России по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье может составлять до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Данный инцидент служит напоминанием о важности внимательного отношения к новым знакомым, особенно в условиях быстрого знакомства через интернет.