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В Красноярске подросток на «семерке» врезался в полицейских, от которых пытался убежать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодой человек надеялся, что у него получится уехать от правоохранителей.

Источник: ГУ МВД

Накануне сотрудники Госавтоинспекции дежурили на ул. 60 лет Образования СССР. Внимание правоохранителей привлек автомобиль «ВАЗ-2107», они потребовали его остановиться. Однако водитель, проигнорировав требование, увеличил скорость в попытке скрыться от полицейских.

Дорожные полицейские начали преследование автомобиля. В итоге водитель отечественной машины сам попался «на крючок». Он столкнулся с автомобилем «Хонда» и патрульным автомобилем «Рено».

Выяснилось, что за рулем был 16-летний подросток без прав.

«Полицейскими проводится комплекс проверочных мероприятий, в том числе устанавливается, каким образом в распоряжении 16-летнего подростка оказался автомобиль. По результатам будут приняты решения в установленном законом порядке», — сообщили в краевом МВД.

Также информацию передали в инспекцию ПДН.