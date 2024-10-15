В Красноярске подросток на «семерке» врезался в полицейских, от которых пытался убежать

Накануне сотрудники Госавтоинспекции дежурили на ул. 60 лет Образования СССР. Внимание правоохранителей привлек автомобиль «ВАЗ-2107», они потребовали его остановиться. Однако водитель, проигнорировав требование, увеличил скорость в попытке скрыться от полицейских.