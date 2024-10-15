Осужденный за фейки автор веб-сериала Mr. Freeman объявлен в розыск

Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, осужденный за распространение фейков о российской армии, объявлен в международный розыск.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Согласно юридическим документам, Мунтян был объявлен в розыск после того, как появилась оперативная информация, подтверждающая его нахождение за пределами России.
Ранее Хорошевский суд Москвы вынес заочный приговор автору веб-сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Помимо лишения свободы сроком на восемь лет по решению суда мультипликатору на три года запрещено администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
* Физическое лицо, исполняющее в России функции иностранного агента.