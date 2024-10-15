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Осужденный за фейки автор веб-сериала Mr. Freeman объявлен в розыск

Получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами РФ.

Источник: Аргументы и факты

Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, осужденный за распространение фейков о российской армии, объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно юридическим документам, Мунтян был объявлен в розыск после того, как появилась оперативная информация, подтверждающая его нахождение за пределами России.

Ранее Хорошевский суд Москвы вынес заочный приговор автору веб-сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Помимо лишения свободы сроком на восемь лет по решению суда мультипликатору на три года запрещено администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

* Физическое лицо, исполняющее в России функции иностранного агента.