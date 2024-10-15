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Тысячи голов скота отправили на убой из-за бруцеллёза в ЗКО

Тысячи голов крупного рогатого скота оказались заражены бруцеллезом в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Как сообщили в управлении ветеринарии региона, больной скот санитарные службы регистрировали почти в каждом районе области. Животных отправили на убой. С начала года из более 600 тысяч голов крупного рогатого скота около 5000 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота из более миллиона голов 1200 дали положительный результат на бруцеллёз. Всего в этом году в регионе пустили под нож более 4000 голов скота. За уничтоженных животных сельчанам выплатили свыше пяти миллионов тенге компенсации.

«Употребление в пищу животных продуктов возможно только после термической обработки. До этого мясо крупного рогатого скота должно не менее 12 часов находиться в морозильной камере. Заражённое же мясо овец и коз опасно! Его можно употреблять в пищу исключительно в виде консервов», — сказал руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Кенжебек Аймашев.