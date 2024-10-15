Тысячи голов скота отправили на убой из-за бруцеллёза в ЗКО

Как сообщили в управлении ветеринарии региона, больной скот санитарные службы регистрировали почти в каждом районе области. Животных отправили на убой. С начала года из более 600 тысяч голов крупного рогатого скота около 5000 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота из более миллиона голов 1200 дали положительный результат на бруцеллёз. Всего в этом году в регионе пустили под нож более 4000 голов скота. За уничтоженных животных сельчанам выплатили свыше пяти миллионов тенге компенсации.