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Опасные метеоусловия: в Приморье растёт риск лесных пожаров

Высокий класс пожарной опасности сохраняется в 12 районах края.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье 15 октября ожидается повышенный уровень пожарной опасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.

По данным Примгидромета, четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям сохранится в следующих районах: Пожарский, Яковлевский, Пограничный, Чугуевский, Кавалеровский, Ольгинский, Дальнегорский, север Тернейского муниципального округа, Дальнереченский, Красноармейский, Октябрьский и Партизанский городской округ.

МЧС России настоятельно рекомендует жителям и гостям края избегать походов в лес, не разводить костры и не использовать открытый огонь. Также категорически запрещается сжигать мусор и сухую растительность в данных районах.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о намерении продолжать усиливать лесопожарную службу и МЧС современной техникой. Так, более 20 высокопроходимых автомобилей передали противопожарной службе края в понедельник, 14 октября.

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