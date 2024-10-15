Несколько ОПГ задержали в Шымкенте

«С начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению принципа “закон и порядок” в регионах находится на особом контроле», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.