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Несколько ОПГ задержали в Шымкенте

Они вымогали у предпринимателей миллионы тенге.

Источник: МВД Казахстана

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. В Шымкенте задержали сразу несколько криминальных группировок, сообщил МВД Казахстана.

Одну молодежную группировку УБОП задержал 8 октября. Она оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Управление получило сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия.

11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до 3 миллионов тенге (6,1 тысяча долларов). В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.

«С начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению принципа “закон и порядок” в регионах находится на особом контроле», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Всего с начала года в Шымкенте задержано более 10 таких групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.