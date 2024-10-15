Отпилил бензопилой: во Владивостоке медики спасли ногу мужчине после тяжёлой травмы

Во Владивостоке мужчина отпилил себе ногу бензопилой — специалистам городской клинической больницы № 2 удалось спасти конечность пациента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе медучреждения.
Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи констатировали серьёзные травмы мягких тканей бедра, включая повреждение сосудисто-нервного пучка и обильное кровотечение. Пациент был в шоковом состоянии — у него резко упало артериальное давление.
Заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков рассказал, что в операционной мужчине остановили кровотечение, провели ряд противошоковых процедур и перелили донорскую кровь. После стабилизации состояния пострадавшего хирурги провели сложную операцию.
«Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности. Операция продолжалась полтора часа», — отметил врач.
На следующий день после операции пациент уже мог самостоятельно передвигаться.
Напомним, недавно в Тысячекоечной больнице врачи провели сложную операцию. К ним поступил пациент, который травмировал руку пилой. Его предплечье держалось на одних лишь мягких тканях. Операцией по спасению руки занималась команда сосудистых хирургов и травматологов.