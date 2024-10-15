Отпилил бензопилой: во Владивостоке медики спасли ногу мужчине после тяжёлой травмы

Напомним, недавно в Тысячекоечной больнице врачи провели сложную операцию. К ним поступил пациент, который травмировал руку пилой. Его предплечье держалось на одних лишь мягких тканях. Операцией по спасению руки занималась команда сосудистых хирургов и травматологов.

