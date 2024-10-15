В Челябинске подростки повредили несколько машин

Как сообщается, нападению вандалов подверглись восемь машин, стоявших около домов 88 и 88б на улице Свободы. С них сняли номера, важные детали, повредили корпуса, фары — характер повреждений у автомобилей различается. У одного из них было выдрано зеркало со стороны водителя, помята крыша, повреждены дворники и поворотники. Многие из пострадавших от действий вандалов машин уже довольно старые, и найти детали для их ремонта будет не так просто.
Дополнительной информацией о произошедшем поделился один из пострадавших. Он сообщил изданию 74.ру о своих подозрениях. По его словам, вандалами могут быть подростки 12−13 лет, которых в прошлом замечали рядом с местом преступления.
Полицейские ведут следственные мероприятия. Им уже удалось обнаружить пропавшие регистрационные знаки. На камере недалеко от места происшествия было видно, как вандалы оставили их в сугробе. Пока поиск преступников и установление их личностей продолжаются.