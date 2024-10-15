Здание в центре Омска отремонтировали спустя год судебных тяжб

Добавим, что этот участок улицы Гагарина практически полностью приведен в надлежащий вид. К примеру, здание по адресу Гагарина, дом 2 было отремонтировано еще в 2019 году до проведения крупного форума России и Казахстана. Также свои обязательства по содержанию здания выполнил и Омский автотранспортный колледж, который находится в доме № 10. Здесь был обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория. В настоящее время проводится реконструкция здания бывшего комплекса «Летур» и торгового комплекса «Пять звезд». Таким образом, совместными усилиями муниципалитета, собственников зданий, частных инвесторов приводится в порядок участок улицы Гагарина.