Здание в центре Омска отремонтировали спустя год судебных тяжб

Здание по улице Гагарина 8 корпус 1 еще в 2021 году было признано не отвечающим нормативному состоянию. Так как здание находится в центре Омска и входит в гостевой маршрут, собственника обязали привести фасад дома в нормативное состояние. Тогда суд встал на сторону Администрации Омска и обязал собственника здания за свой счет провести ремонт фасада и покраску штукатурного слоя здания до 1 октября 2022 года.
Несмотря на решение суда, соглашение подписанное собственником и подрядчиком долгое время не исполнялось. В апреле текущего года Центральный районный суд дал отсрочку по мировому соглашению до сентября.
«В настоящее время условия мирового соглашения исполнены в полном объеме, фасад здания приведен в нормативное состояние. Внешний облик города, особенно гостевых маршрутов, находится на особом контроле окружной администрации. Мы понимаем, что центр Омска — это “визитная карточка” не только города, но и всего региона. К сожалению, не всегда получается договориться с отдельными хозяйствующими субъектами о необходимости привести принадлежащие им объекты в надлежащий вид. Учитывая мораторий на контрольные мероприятия, администрация Центрального округа применяет метод судебного принуждения», — подчеркнул глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев.
Добавим, что этот участок улицы Гагарина практически полностью приведен в надлежащий вид. К примеру, здание по адресу Гагарина, дом 2 было отремонтировано еще в 2019 году до проведения крупного форума России и Казахстана. Также свои обязательства по содержанию здания выполнил и Омский автотранспортный колледж, который находится в доме № 10. Здесь был обновлен фасад и благоустроена прилегающая территория. В настоящее время проводится реконструкция здания бывшего комплекса «Летур» и торгового комплекса «Пять звезд». Таким образом, совместными усилиями муниципалитета, собственников зданий, частных инвесторов приводится в порядок участок улицы Гагарина.