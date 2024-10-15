Подростков обвиняют в осквернении мемориала Воинской славы в Иркутской области

В Железногорске-Илимском двое несовершеннолетних осквернили мемориал славы. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР и прокуратуре Иркутской области.
Во время мониторинга средств массовой информации стражи порядка обнаружили публикацию с видео, где можно разглядеть, что двое молодых людей рисуют нацистскую символику на снегу.
— Завели уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично группой лиц), — рассказывают в пресс-службе Следственного комитета.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратора проконтролирует результаты проверки, а при наличии оснований примут меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре отключили светофор из-за плановых работ.