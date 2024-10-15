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Пожар произошел в общежитии Астаны

В результате ЧП пострадали пять человек.

Пожар произошел в общежитии Астаны, в котором пострадали пять человек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС столицы.

«Сегодня рано утром в одном из общежитий р. Байконур по ул. Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания. По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на 3 и 4 этажах. Силами МЧС при помощи трехколенной лестницы с третьего этажа спасены шесть человек. По предварительным данным, пять человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в информации.

Тушение огня осложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями. Пожар ликвидирован на площади 850 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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