Пожар произошел в общежитии Астаны

«Сегодня рано утром в одном из общежитий р. Байконур по ул. Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания. По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на 3 и 4 этажах. Силами МЧС при помощи трехколенной лестницы с третьего этажа спасены шесть человек. По предварительным данным, пять человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в информации.