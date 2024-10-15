Неправильно установленный тёплый пол едва не спалил квартиру в Партизанске

В Партизанске на улице Обогатительная ранним утром понедельника, 14 октября, случился пожар в одной из квартир на первом этаже, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
Отмечается, что горел балкон, пламя охватило около пяти квадратных метров. Спасатели МЧС России эвакуировали трех человек, включая ребенка, из задымленных квартир. В результате происшествия никто не пострадал.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа системы электрического отопления», — сообщили в МЧС.
Эксперты напоминают о необходимости соблюдения технических норм при установке систем отопления и призывают к осторожности при использовании электроприборов.
Напомним, в Уссурийске произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Пламя повредило пристройку одной из квартир и часть крыши, затронув общую площадь около 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания водонагревателя.