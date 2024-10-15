Неправильно установленный тёплый пол едва не спалил квартиру в Партизанске

Напомним, в Уссурийске произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Пламя повредило пристройку одной из квартир и часть крыши, затронув общую площадь около 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания водонагревателя.

