Экс-руководителя СпецЦОНа задержали в Карагандинской области

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. В Карагандинской области задержали экс-руководителя СпецЦОНа и зама руководителя ЦОН региона.
Как сообщили в АФМ, они занимались незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств, вводя в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.
Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 миллионов тенге (650,6 тысяч долларов).
«Подозреваемые — бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”. Наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщил АФМ.
В 2024 году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.
АФМ провел широкомасштабные проверки во всех СпецЦОН страны на предмет законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.