Экс-руководителя СпецЦОНа задержали в Карагандинской области

«Подозреваемые — бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”. Наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщил АФМ.