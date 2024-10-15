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Экс-руководителя СпецЦОНа задержали в Карагандинской области

Он занимался незаконной регистрацией автотранспорта.

Источник: АФМ РК

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. В Карагандинской области задержали экс-руководителя СпецЦОНа и зама руководителя ЦОН региона.

Как сообщили в АФМ, они занимались незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств, вводя в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 миллионов тенге (650,6 тысяч долларов).

«Подозреваемые — бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”. Наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщил АФМ.

В 2024 году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.

АФМ провел широкомасштабные проверки во всех СпецЦОН страны на предмет законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.