В Новосибирске арбитражного управляющего обвинили в мошенничестве

25 июня 2019 года Анатолий Маталыга был признан банкротом. В его деле уже менялись арбитражные управляющие до того момента, когда 8 декабря 2022-го очередным был назначен Андрей Радько, член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». Эта кандидатура сразу вызвала вопросы у Анатолия Васильевича. Предчувствия его не обманули, когда должник узнал, по какой цене была продана его недвижимость в Болгарии.
Сейчас Анатолий Маталыга оспаривает в суде продажу его активов по заниженной цене. Примечательно, что когда Андрей Радько визировал договор купли-продажи, он уже не имел формального права это делать из-за дисквалификации. Спорная продажа Радько болгарских активов — не единственная проблема, которую арбитражный управляющий создал должнику. Он снял со счета Анатолия Маталыги в «Газпромбанке» 664 тысячи рублей и длительное время не вносил их в конкурсную массу. 6 сентября в отношении Радько было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК «Мошенничество» из-за снятых со счета Анатолия Маталыги денег.
Еще одно уголовное дело, пока в отношении неустановленного лица, было возбуждено 26 сентября. В постановлении значится ущерб, нанесенный Анатолию Маталыге на сумму более 23 миллиона рублей. Речь идет о демпинговой продаже болгарской недвижимости.