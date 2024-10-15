В Новосибирске арбитражного управляющего обвинили в мошенничестве

Сейчас Анатолий Маталыга оспаривает в суде продажу его активов по заниженной цене. Примечательно, что когда Андрей Радько визировал договор купли-продажи, он уже не имел формального права это делать из-за дисквалификации. Спорная продажа Радько болгарских активов — не единственная проблема, которую арбитражный управляющий создал должнику. Он снял со счета Анатолия Маталыги в «Газпромбанке» 664 тысячи рублей и длительное время не вносил их в конкурсную массу. 6 сентября в отношении Радько было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК «Мошенничество» из-за снятых со счета Анатолия Маталыги денег.