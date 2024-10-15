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В Дзержинском районе Волгограда потушили заросли камыша

В Дзержинском районе Волгограда потушили сильный ландшафтный пожар, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в оперативные службы сообщение о возгорании в районе Ангарского поступило накануне в 21.58.

— По предварительной информации горел камыш. Локализация в 23.23, — рассказали в региональном МЧС.

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