В Дзержинском районе Волгограда потушили заросли камыша

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в оперативные службы сообщение о возгорании в районе Ангарского поступило накануне в 21.58.
— По предварительной информации горел камыш. Локализация в 23.23, — рассказали в региональном МЧС.
В Дзержинском районе Волгограда потушили сильный ландшафтный пожар, передает V102.RU.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в оперативные службы сообщение о возгорании в районе Ангарского поступило накануне в 21.58.
— По предварительной информации горел камыш. Локализация в 23.23, — рассказали в региональном МЧС.