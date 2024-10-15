Казахстанцев начали обманывать новым способом: Антикор сделал заявление

Мошенники начали распространять в интернете поддельные видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта. Таким образом они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе, сообщается в Telegram-канале Антикора.