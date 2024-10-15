Казахстанцев начали обманывать новым способом: Антикор сделал заявление

Мошенники начали распространять в интернете поддельные видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта. Таким образом они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе, сообщается в Telegram-канале Антикора.
Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением. Антикоррупционная служба напомнила, что все юридические консультации в рамках акции «Народный юрист» предоставляются бесплатно.
Важно отметить, что республиканская акция проводится исключительно в офлайн-формате. Граждан призвали не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.