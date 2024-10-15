Вышел из дома и не вернулся: в Иркутске седьмой день ищут 14-летнего подростка

— Помогите найти ребенка! — обратилась обеспокоенная мама в полицию.
Ее 14-летний сын ушел из дома еще вечером 9 октября 2024. Вот уже седьмой день он не выходит на связь, никто не знает о его местонахождении. У семьи также нет предположений, где он может находиться.
— Последний раз подростка видели в областном центре на улице Бродского микрорайона Приморский около 19:00, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
В ориентировке сказано, что на вид ему примерно 14−15 лет, он среднего роста, 163 сантиметра, с рыжими волосы и веснушками, короткая стрижка и голубые глаза.
Когда уходил из дома, был одет в черную куртку, зеленую кофту, спортивные штаны, на ногах были ботинки темно-зеленого цвета.