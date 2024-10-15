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СК о подозреваемой в убийстве сестер из Тольятти: «Экспертиза еще не завершена»

В СК опровергли информацию о том, что завершилась экспертиза 13-летней школьницы из Тольятти, подозреваемой в убийстве двух сестер.

Источник: Комсомольская правда

В СК опровергли сообщения СМИ о том, что якобы уже завершена психолого-психиатрическая экспертиза 13-летней школьницы из Тольятти, которую подозревают в убийстве двух маленьких сестер, и что она признана вменяемой.

«Экспертиза еще не завершена. Все остальное тоже не соответствует действительности», — сообщили «КП-Самара» в СУ СК по Самарской области.

В настоящий момент экспертиза продолжается. Недостоверной является информация и о том, что девочка во всем созналась и что якобы она убила сестер, потому что те мешали делать уроки.

Напомним, в убийстве двух детей, которое произошло 8 октября 2024 года в квартире в доме на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, подозревают их 13-летнюю старшую сестру. Школьница сама призналась в этом матери, она спрятала тела на балконе и ушла гулять в парк. Тела маленьких девочек первой нашла их 10-летняя сестра.

В настоящий момент заведено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Также «КП-Самара» стало известно, что в отношениях матери и отца убитых малышек было не все гладко.