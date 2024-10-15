СК о подозреваемой в убийстве сестер из Тольятти: «Экспертиза еще не завершена»

Напомним, в убийстве двух детей, которое произошло 8 октября 2024 года в квартире в доме на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, подозревают их 13-летнюю старшую сестру. Школьница сама призналась в этом матери, она спрятала тела на балконе и ушла гулять в парк. Тела маленьких девочек первой нашла их 10-летняя сестра.