В квартирах уже прохладно, но обогревателем воспользоваться получится не у всех: Где в Кишинёве отключат электричество — публикуем адреса

Публикуем список адресов, где 15 октября запланированы отключения света.
Буюканы:
— Е. Кока, 33/1, 37−41, 41G, Д. Энеску, 2−28, 32−42, 15−25, И. Крянгэ, 9, 11, 11A, 11B, 13, 13/1, 15−35, 35A, 999, 22/2, 34−56, Примэверий, 1−29, 2−34, Ш. Нягэ, 39, 43−49, 53−57, 40−50, 56, В. Белинского, 32A, 32B, 36−38 — с 09:40 до 17:00.
Чеканы:
— Колоница, 9999 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка:
— Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1, 5−11, 2−4, Б. Петричейку-Хашдеу, 2, 36, 38, 48, 49, 59, Романэ, 24, 28, 30, 30/1, 32 — с 09:50 до 17:00.
— Каля Басарабией, 42, Валя Быкулуй, 9 — с 09:10 до 16:15.