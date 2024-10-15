В квартирах уже прохладно, но обогревателем воспользоваться получится не у всех: Где в Кишинёве отключат электричество — публикуем адреса

— Е. Кока, 33/1, 37−41, 41G, Д. Энеску, 2−28, 32−42, 15−25, И. Крянгэ, 9, 11, 11A, 11B, 13, 13/1, 15−35, 35A, 999, 22/2, 34−56, Примэверий, 1−29, 2−34, Ш. Нягэ, 39, 43−49, 53−57, 40−50, 56, В. Белинского, 32A, 32B, 36−38 — с 09:40 до 17:00.