Олбани
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с фурой в Клецком районе

Под Клецком водитель Nissan врезался в фуру, выехав на встречку.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с фурой в Клецком районе. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Согласно предварительным данным, 14 октября 2024 года примерно в 15.45 на 415 километре автодороги Р-43 (граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи), 50-летний житель Солигорского района, находясь за рулем машины Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру DAF. За рулем большегруза находился 34-летний житель Барановичей.

В милиции уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Nissan погиб на месте.

Под Клецком водитель Nissan врезался в фуру, выехав на встречку. Фото: телеграм-канал УВД Минского облисполкома

Ранее массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси: «Осень решила вернуться к своей климатической норме».

А еще мы собрали новогодние спектакли и представления для детей 2024−2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купить билеты.