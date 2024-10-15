Водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с фурой в Клецком районе. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Согласно предварительным данным, 14 октября 2024 года примерно в 15.45 на 415 километре автодороги Р-43 (граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи), 50-летний житель Солигорского района, находясь за рулем машины Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру DAF. За рулем большегруза находился 34-летний житель Барановичей.
В милиции уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Nissan погиб на месте.
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