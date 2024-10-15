Покупатели пожаловались на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

В результате употребления зефира «Жизель», купленного в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», пострадали десятки человек. Люди пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею. В составе зефира нашли всё те же мальтитный сироп и мальтит. Сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где и зефир «Классический» из «Вкусвилла». С жалобами после употребления продукта ранее обратились сотни россиян.