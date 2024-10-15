Покупатели пожаловались на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

В результате употребления зефира «Жизель», купленного в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», пострадали десятки человек. Люди пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею. В составе зефира нашли всё те же мальтитный сироп и мальтит. Сладость делают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где и зефир «Классический» из «Вкусвилла». С жалобами после употребления продукта ранее обратились сотни россиян.
Mash писал, что пострадавшие рассказывали, как от болей после сладкого не помогали даже лекарства. Люди предполагали, что причина в мальтите — спирте из крахмала, используемом в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество и другие сахароспирты оказывают слабительное действие, вызывают диарею. Позднее «Вкусвилл» снял с продажи зефир и начал проверку. Всего за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по поводу качества зефира.