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В Ачинске транспортные полицейские задержали шестерых нелегалов

Задержанные транспортными полицейскими Ачинска нелегальные мигранты будут выдворены из России.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае около железнодорожного вокзала Ачинска транспортные полицейские задержали шестерых граждан среднеазиатских государств, которые незаконно находились на территории России. Как сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири, всех мигрантов привлекли к административной ответственности.

Непрошенных гостей на основании решения суда выдворят за пределы РФ, но перед этим им придется заплатить штраф.

Ранее мы писали, что на севере Красноярского края полицейские задержали наркозакладчика с Камчатки.