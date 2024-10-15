В Ачинске транспортные полицейские задержали шестерых нелегалов

В Красноярском крае около железнодорожного вокзала Ачинска транспортные полицейские задержали шестерых граждан среднеазиатских государств, которые незаконно находились на территории России. Как сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири, всех мигрантов привлекли к административной ответственности.
Непрошенных гостей на основании решения суда выдворят за пределы РФ, но перед этим им придется заплатить штраф.
Ранее мы писали, что на севере Красноярского края полицейские задержали наркозакладчика с Камчатки.