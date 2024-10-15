В Ростове короткое замыкание привело к пожару в квартире

В одной из квартир замкнуло удлинитель, к которому были подключены стиральная машина и телефонная зарядка. Огонь перекинулся на диван. Очевидцы, увидев пламя, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Из дома эвакуировались девять человек. Еще восьмерых вывели спасатели.