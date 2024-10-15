Олбани
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове короткое замыкание привело к пожару в квартире

В Ростове-на-Дону на Днепропетровском короткое замыкание привело к пожару.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове короткое замыкание привело к пожару в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 13 октября на Днепропетровском, 122.

В одной из квартир замкнуло удлинитель, к которому были подключены стиральная машина и телефонная зарядка. Огонь перекинулся на диван. Очевидцы, увидев пламя, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Из дома эвакуировались девять человек. Еще восьмерых вывели спасатели.

Пламя тушили 16 человек на пяти единицах спецтехники. Огонь удалось ликвидировать на площади шесть квадратных метров.