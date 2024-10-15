В Магнитогорске толпа подростков избила 11-летнего школьника

В Магнитогорске подростки избили 11-летнего школьника. Мама мальчика утверждает, что на него напали дети мигрантов. Конфликт попал на видео, сообщает «Русская Община|Магнитогорск».
По информации издания, женщина записала видеообращение, которое опубликовали в соцсетях южноуральские общественники. По ее словам, дети гостей из ближнего зарубежья собираются группам, преследуют до дома. А когда она заступилась за сына и сделала им замечание, они ей нагрубили, «послав на три буквы».
Очередной конфликт попал на камеру домофона. На кадрах видно, как двое детей бегут в подъезд, а за ними гонятся четверо подростков. Мальчик успевает забежать первым, девочке все же удается отбиться от обидчиков и закрыть дверь.
Как сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Челябинской области, в инциденте участвовали выходцы из южных республик. Мама мальчика обратилась в полицию. В больнице у подростка зафиксировали следы побоев. Полиция Магнитогорска установила личности обидчиков. Ими оказались дети 12 и 13 лет с российским гражданством.
С несовершеннолетними провели работу, родителей привлекли к административной ответственности. Им грозит предупреждение или штраф до 500 рублей. Полицейские также выяснили, что родители хулиганов состоят на воинском учете.