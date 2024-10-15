В Магнитогорске толпа подростков избила 11-летнего школьника

По информации издания, женщина записала видеообращение, которое опубликовали в соцсетях южноуральские общественники. По ее словам, дети гостей из ближнего зарубежья собираются группам, преследуют до дома. А когда она заступилась за сына и сделала им замечание, они ей нагрубили, «послав на три буквы».