Нижегородец выстрелил в двух подростков в Кулебаках

Инцидент произошел 11 октября в жилом доме на улице Мира. Мужчина на фоне внезапной неприязни выстрелил из оружия в детей, которые гуляли на улице. В итоге дробь попала в лицо и туловище одного из мальчиков 12 лет. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.