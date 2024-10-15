Нижегородец выстрелил в двух подростков в Кулебаках

Уголовное дело возбудили в Кулебаках в отношении местного жителя, который стрелял по подросткам. Сейчас мужчина задержан, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел 11 октября в жилом доме на улице Мира. Мужчина на фоне внезапной неприязни выстрелил из оружия в детей, которые гуляли на улице. В итоге дробь попала в лицо и туловище одного из мальчиков 12 лет. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Стрелявшим оказался ранее судимый 59-летний местный житель. Его задержали и заключили под стражу на время расследования дела.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трех нижегородцев задержали за убийство мужчины и покушение на еще трех человек.