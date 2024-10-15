В Аксайском районе женщина лишилась всех сбережений после разговора с мошенником

Согласно опубликованной информации, женщине позвонили с неизвестного номера. Ей сообщили, что ее учетная запись на портале госуслуг взломана. Женщину убедили в том, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя. Испугавшись, женщина последовала всем указаниям мошенника. Она сняла все средства и перевела на счета аферистов. Так, женщина потеряла 1,8 млн рублей.