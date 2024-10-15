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В Аксайском районе женщина лишилась всех сбережений после разговора с мошенником

Жительница Аксайского района поверила мошенникам и лишилась денежных средств.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе женщина осталась без денег, поверив мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, женщине позвонили с неизвестного номера. Ей сообщили, что ее учетная запись на портале госуслуг взломана. Женщину убедили в том, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя. Испугавшись, женщина последовала всем указаниям мошенника. Она сняла все средства и перевела на счета аферистов. Так, женщина потеряла 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».