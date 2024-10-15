Волгоградца задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

Согласно сообщению пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, мужчина занимался незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он рассчитывал, что убедит сотрудника управления отказаться от документирования противоправной деятельности, отдав ему 100 тыс. рублей.