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Волгоградца задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

Подозреваемый надеялся добиться прекращения оперативно-разыскных мероприятий, направленных против его нелегального бизнеса.

Согласно сообщению пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, мужчина занимался незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он рассчитывал, что убедит сотрудника управления отказаться от документирования противоправной деятельности, отдав ему 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.