Вышел на связь с СБУ и шпионил за военными: севастопольца посадили на 15 лет за госизмену

В Севастополе местного жителя 1979 года рождения признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.
Севастополец сам вышел на связь с СБУ, чтобы передавать данные о дислокации военных объектов. По электронной почте горожанин передавал Киеву информацию о расположении воинских частей в Севастополе. Фигурант также фотографировал военные корабли, подводные лодки и боновые заграждения. Эти сведения киевский режим использовал при подготовке атак беспилотниками.
В январе 2023 года севастопольца задержали. Было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Севастопольский городской суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, севастопольца оштрафовали на 200 тысяч рублей. После освобождения мужчину ждут два года ограничения свободы.
«Решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений, таким образом, он вступил в законную силу», — говорится в сообщении.