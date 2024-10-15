Вышел на связь с СБУ и шпионил за военными: севастопольца посадили на 15 лет за госизмену

В январе 2023 года севастопольца задержали. Было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Севастопольский городской суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, севастопольца оштрафовали на 200 тысяч рублей. После освобождения мужчину ждут два года ограничения свободы.