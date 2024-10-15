По данным ведомства, ДТП произошло в районе 36-го километра внутреннего кольца МКАД. В результате затруднено движение от ул. Сухаревской в направлении ул. Лидской.
ГАИ просит автолюбителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.
В Минске из-за ДТП затруднено движение на МКАД
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП затруднено движение на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным ведомства, ДТП произошло в районе 36-го километра внутреннего кольца МКАД. В результате затруднено движение от ул. Сухаревской в направлении ул. Лидской.