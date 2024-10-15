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В Минске из-за ДТП затруднено движение на МКАД

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП затруднено движение на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе 36-го километра внутреннего кольца МКАД. В результате затруднено движение от ул. Сухаревской в направлении ул. Лидской.

ГАИ просит автолюбителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.