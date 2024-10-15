В Минске из-за ДТП затруднено движение на МКАД

По данным ведомства, ДТП произошло в районе 36-го километра внутреннего кольца МКАД. В результате затруднено движение от ул. Сухаревской в направлении ул. Лидской.



ГАИ просит автолюбителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.