В Башкирии прооперировали мужчину, которого полицейские ранили при задержании

Напомним, инцидент произошёл накануне около 23 часов. В дежурную часть управления МВД России по Стерлитамаку обратились работники одного из торговых центров города с жалобой на хулигана. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить агрессивного посетителя. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. Стражи порядка законно применили табельное оружие.