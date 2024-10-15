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В Башкирии прооперировали мужчину, которого полицейские ранили при задержании

Мужчину, который напал с ножом на полицейского на крыше торгового центра в Стерлитамаке, прооперировали. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Источник: скриншот видео

Его состояние врачи оценивают как тяжелое стабильное. Полицейский, получивший ножевое ранение, в госпитализации не нуждался. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, инцидент произошёл накануне около 23 часов. В дежурную часть управления МВД России по Стерлитамаку обратились работники одного из торговых центров города с жалобой на хулигана. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить агрессивного посетителя. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. Стражи порядка законно применили табельное оружие.

медицина