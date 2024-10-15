Белстат подсчитал, как за 5 лет изменился уровень преступности в Беларуси

За последние 5 лет в Беларуси стали регистрировать на 4,7% больше преступлений. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, в 2023 году в среднем по стране было зарегистрировано 930 преступлений на 100 тыс. человек против 888 в 2018-м.