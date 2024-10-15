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Белстат подсчитал, как за 5 лет изменился уровень преступности в Беларуси

За последние 5 лет в Беларуси стали регистрировать на 4,7% больше преступлений. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, в 2023 году в среднем по стране было зарегистрировано 930 преступлений на 100 тыс. человек против 888 в 2018-м.

По статистике, за 2018−2023 годы преступность снизилась в Витебской и Минской областях. В других регионах, включая Минск, наблюдался рост.

Самый большой ее уровень отмечается в Осиповичском и Добрушском районах, расположенных в Могилевской и Гомельской областях соответственно. Здесь в прошлом году на каждые 100 тыс. жителей было зафиксировано более 1,45 тыс. преступлений, или в полтора раза выше среднереспубликанского показателя.

На третьем месте среди самых криминальных регионов оказался Кличевский район Могилевской области (1386 случаев).

Самыми же тихими в Беларуси оказались населенные пункты Витебской области. В Шарковщинском (478), Докшицком (553) и Глубокском (601) районах зарегистрировано меньше всего преступлений в расчете на 100 тыс. жителей.

По данным Белстата, в 2023 году общее количество преступлений в стране снизилось по сравнению с предыдущим годом на 3,6%, до 85 374. Рост зафиксировали только по мошенничествам, остальных преступлений за год стало меньше.